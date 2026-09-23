Кардиолог Савченкова-Белятко предупредила, что недосып может привести к усилению аппетита

Врач-кардиолог и терапевт клиники «Будь Здоров» Елена Савченкова-Белятко сообщила РИА Новости , что нехватка сна может негативно сказаться на здоровье. По ее словам, оптимальная продолжительность сна — 8 часов.

Елена Савченкова-Белятко подчеркнула, что гормон сытости лептин синтезируется организмом исключительно в ночные часы. Именно поэтому при дефиците отдыха человек часто испытывает сильное чувство голода, добавил «Ридус».

Регулярное недосыпание способно замедлить деятельность щитовидной железы и снизить уровень тироксина. Подобный сбой грозит развитием гипотиреоза, который провоцирует метаболический синдром и нарушения функции сердца и сосудов.

Помимо этого, некачественный ночной отдых вызывает сонливость днем, повышает концентрацию стрессовых гормонов и увеличивает вероятность развития онкологических и кардиологических заболеваний.