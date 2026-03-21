Мечта офисного работника. В Китае заплатят деньги тому, кто лучше всего поспит

В Шанхае пройдет конкурс на самый долгий сон с денежным вознаграждением

Компания Shanghai Chongming устроила необычное соревнование для жителей Шанхая — единственным заданием стал крепкий сон. Тот, кто выспится лучше всего, получит денежный приз, сообщило Sohu .

Турнир назвали «Лесной марафон сна». Участников на целые сутки лишат доступа к Сети и гаджетам. Им придется провести это время просто отдыхая.

Единственный показатель эффективности — проспать как можно дольше и проснуться самому, без будильника. Победителю, который окажется самым стойким «соней», пообещали солидный куш в 3000 юаней (около 40 тысяч рублей).

В интернете соревнование уже в шутку прозвали идеальным способом «заработать лежа».

Желающих побороться за звание «короля сна» оказалось так много, что организаторы не справляются с потоком заявок. За несколько дней на турнир записались сотни людей, и места на ближайшие «заезды» 21 и 28 марта уже полностью забронированы.

В прошлом году похожий конкурс проводила исландская компания. Требования были более суровыми — для победы участникам пришлось на месяц отказаться от смартфона.