Итальянка отсудила у соседки 10 тысяч евро за стук каблуков и падающие предметы

В Италии жительница многоквартирного дома отсудила у соседки сверху 10 тысяч евро (943,6 тысячи рублей) из-за постоянного шума от каблуков и падающих предметов. Об этом сообщило издание Citta .

Все началось в 2018 году, когда соседка истицы отремонтировала квартиру, покрыв пол керамогранитом. Это прочный материал, но с плохими звукоизоляционными свойствами.

По словам женщины, с этих пор ее жизнь осложнилась. Из верхней квартиры постоянно доносился громкий стук каблуков и падающих на пол предметов. Соседка обратилась в суд, заявив, что из-за постоянного шума у нее возникло «состояние хронической тревоги». Также она потребовала взыскать с жительницы верхней квартиры 26 тысяч евро (2,45 миллиона рублей).

Еще до вынесения решения по делу соседку с верхней квартиры обязали покрыть пол коврами, чтобы снизить уровень шума. Женщина разместила в квартире 17 ковров. При этом ее юристы заявили, что шум вызван конструктивными особенностями дома. Это не помешало суду вынести решение в пользу владелицы нижней квартиры, но требуемую ею сумму уменьшили до 10 тысяч евро.

Ранее менеджер по развитию сегментов DIY и акустики компании Роквул Александр Коршунов рассказал, как можно минимизировать шум в квартире.