Проблему шумового загрязнения в многоквартирных домах можно успешно решать современными технологиями, считает менеджер по развитию сегментов DIY и акустики компании Роквул Александр Коршунов. В интервью «Известиям» он отметил, что лучший способ минимизировать шумы — комплексный подход к звукоизоляции во время ремонта квартиры.

Коршунов рекомендует применять технологию «коробка в коробке»: изоляция выполняется на всех поверхностях комнаты — стенах, потолке и полу. Такой подход позволяет добиться максимальной тишины и комфорта в жилище.

Специалист обратил внимание на то, что борьба с шумом становится приоритетом городского планирования и застройки, так как жалобы соседей и конфликты из-за звукового дискомфорта встречаются повсеместно. Он предсказал возможное ужесточение наказаний за нарушение правил тишины и рекомендовал внимательно подходить к соблюдению принципов акустической гигиены, чтобы избежать неприятных ситуаций и финансовых потерь.