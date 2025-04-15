Проблему шумового загрязнения в многоквартирных домах можно успешно решать современными технологиями, считает менеджер по развитию сегментов DIY и акустики компании Роквул Александр Коршунов. В интервью «Известиям» он отметил, что лучший способ минимизировать шумы — комплексный подход к звукоизоляции во время ремонта квартиры.
Коршунов рекомендует применять технологию «коробка в коробке»: изоляция выполняется на всех поверхностях комнаты — стенах, потолке и полу. Такой подход позволяет добиться максимальной тишины и комфорта в жилище.
Специалист обратил внимание на то, что борьба с шумом становится приоритетом городского планирования и застройки, так как жалобы соседей и конфликты из-за звукового дискомфорта встречаются повсеместно. Он предсказал возможное ужесточение наказаний за нарушение правил тишины и рекомендовал внимательно подходить к соблюдению принципов акустической гигиены, чтобы избежать неприятных ситуаций и финансовых потерь.
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