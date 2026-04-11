ИИ от Google и OpenAI потерял тысячи фунтов стерлингов на ставках на футбол

FT: ИИ от Google и OpenAI не смог заработать на ставках в АПЛ

Модели искусственного интеллекта от Google, OpenAI и Anthropic потеряли деньги, делая ставки на матчи английской Премьер-лиги в сезоне-2023/2024. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на исследование стартапа General Reasoning.

Авторы протестировали восемь систем ИИ. Модели не имели доступа к интернету и делали прогнозы на исходы матчей и количество голов только на основе исторических данных и статистики. Каждая начинала с 100 тысяч фунтов стерлингов (около 10,4 миллиона рублей).

В итоге все понесли убытки. Модель Claude Opus от Anthropic потеряла в среднем 11%. Grok (xAI) и Trinity (Arcee) проиграли всю сумму. Google Gemini при первой попытке принес 34% прибыли, но затем тоже потерпел крах.

Генеральный директор General Reasoning Росс Тейлор заявил, что вокруг автоматизации с помощью ИИ есть огромный ажиотаж, но практически нет данных об оценке долгосрочных перспектив внедрения.

