Заново учится ходить. Толстого кота Крошика из Перми отправили на тренировки
Приют «Матроскин»: 17-килограммовый кот из Перми тренируется на беговой дорожке
Пермский кот Крошик, который весит 17 килограммов, начал тренироваться на водяной беговой дорожке, чтобы сбросить лишний вес. Об этом сообщили волонтеры из приюта «Матроскин» в соцсети «ВКонтакте».
«Крошик — самый особенный из наших подопечных. И самый тяжелый», — отметили сотрудники приюта.
Кот стал жертвой огромной любви своих хозяев, его раскормили так, что он разучился ходить. Когда он попал в клинику, ему даже не смогли сделать УЗИ из-за огромной жировой прослойки — датчики просто не срабатывали.
Крошику предстоит долгое восстановление, для него составили специальную программу реабилитации. Кот уже делает огромные успехи и постепенно начинает ходить.
«Крошка обязательно вернется к жизни!» — уверены волонтеры.
У кота уже появилась своя армия фанатов, которые очень переживают за него и поддерживают.
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