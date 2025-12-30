Медведев пожелал, чтобы тело Зеленского исследовали в Кунсткамере

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в подведении итогов 2025 года пожелал увидеть новый экспонат в Кунсткамере, намекнув на президента Украины Владимира Зеленского. Публикацию он оставил в Telegram-канале .

«Очень важно, чтобы в будущем после кончины заспиртованное тельце зеленого гомункула выставили в Кунсткамере, где на забаву потомкам собирали уродцев русские цари», — написал политик.

Медведев добавил, что экспонат необходимо тщательно исследовать.

«Вероятно, что перед нами засланец из дальнего космоса особой расы, прилетевший из карликовой галактики в Тукане», — заключил зампред Совбеза.

Ранее Медведев назвал Зеленского киевским клоуном и обвинил его в попытке сорвать мирное урегулирование предложением провести всеукраинский референдум по территориальным вопросам. По его словам, глава киевского режима показал средний палец Белому дому.