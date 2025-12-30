Медведев пожелал Зеленскому последнего Нового года

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, известный своими резкими постами в Telegram, воздержался от прогнозов на ближайшее будущее, но под самый занавес 2025 года опубликовал особое пожелание в научных целях. В нем политик намекнул, что 2026-й станет последним годом президента Украины Владимира Зеленского.

«Уходящий год принес много разного, сложного и очень важного. Наши вооруженные силы продолжают доблестно громить врага. Наша экономика, вопреки западным предсказаниям, не развалилась, а курс рубля укрепился. И конечно, теперь все понимают неизбежность нашей победы. Это важнейший результат года», — подчеркнул Медведев.

И хотя до боя курантов еще далеко, продолжил он, есть одно пожелание, которое хочется сделать прямо сейчас. Тут же зампред СБ напомнил о грубом видео Зеленского, где он желал смерти президенту России, но сделал это завуалированно.

Всем понятно, что он хочет гибели не просто «одного человека», а вообще всех нас и нашей страны. И не только пожелал, но и дал указания о массированных атаках. Не буду здесь писать о его насильственной смерти, хотя именно сейчас костлявая часто дышит в спину ублюдку.

«Пожелаю другого — в научных целях. Очень важно, чтобы в будущем после скорой кончины заспиртованное тельце зеленого гомункула было выставлено в питерской Кунсткамере, где на забаву потомкам собирали уродцев русские цари», — добавил Медведев.

Следом он с сарказмом заметил, что вполне может оказаться так, что перед публикой будет красоваться «еще один засланец из дальнего космоса особой расы scurra sordidus, прилетевший к нам из карликовой галактики в Тукане».

«Так что, как говорят на их малотуканском наречии, „З останнім роком, факинг паппет!“» — заключил зампред СБ.