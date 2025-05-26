Гигантский белый столб света заметили в небе над США

Происхождение гигантского столба света, который появился над несколькими штатами США, связали с запуском китайской космической ракеты. Об этом сообщило UPI.

Загадочное явление наблюдали в Соединенных Штатах в пятницу, 16 мая. В Сети сразу стали появляться гипотезы, откуда мог появиться световой столб.

Высказывались мнения, что это могло быть явление космической погоды, схожее с полярным сиянием, отражение кристалликов льда в атмосфере или следы метеоритной активности.

Астроном Тони Филлипс заявил, что, скорее всего, жители США наблюдали след от китайской космической ракеты, которую запустили за час до появления светового столба.

В марте жители нескольких регионов России заметили в небе загадочную светящуюся спираль. Подобное зрелище также наблюдали жители Польши, Франции и Германии.