Россияне заметили загадочное свечение в виде галактики в ночном небе

Mash: свечение в виде галактики в ночном небе оказалось следом ракетного топлива

Жители российских регионов заметили в ночном небе загадочную светящуюся спираль незадолго до полуночи. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Странное свечение в небе было в форме галактической спирали.

«Жуткие спирали в небе над Ростовом, Калининградом и еще в ряде регионов — следы ракетного топлива, сброшенного в атмосферу», — уточнили авторы канала.

По их данным, США вывели на орбиту разведывательный спутник NROL-69, который «нашкодил в небе». Подобное зрелище также наблюдали жители Польши, Франции и Германии.

В США 24 марта запустили ракету-носитель Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX, которая и вывела на орбиту этот космический аппарат.

Ранее компания Firefly Aerospace опубликовала редкие фотографии с закатом на Луне и свечением лунной пыли. Они были сделаны зондом Blue Ghost. В последний раз эти явления наблюдали в космосе астронавты Apollo-17 более 50 лет назад.