«Газанюх» и «Мусорожор». В Москве показали новых нейро-роботов

Департамент ЖКХ Москвы подхватил волну народной любви к «пухососам» и показал их новых коллег. Кадры с роботами ведомство сгенерировало с помощью нейросети, сообщил ТАСС .

После популярного ролика про роботов, которые бодро катались по улицам и втягивали тополиный пух, столичные коммунальщики решили не останавливаться и собрали целую робокоманду.

В ее состав вошли сразу 10 персонажей с говорящими именами: «Газанюх», «Лифтолкач», «Засосер», «Разметкошлеп», «Мусорожор», «Аквалей», «Бронзотер», «Теплодав», «Светощуп» и «Мостомой».

Ведомство оформило все это как шутку, но получилось на удивление убедительно — так, что некоторым горожанам, судя по комментариям, уже хочется заказать себе «Лифтолкача» в подъезд, а «Мусорожора» — во двор.

Ранее на вирусное видео ответила пресс-служба «Мострансавто». Там представили свою версию — с летающим сборщиком тополиного пуха. В компании пошутили, что с земли работать может каждый, а они решили действовать на опережение — прямо в воздухе.