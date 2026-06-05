Сегодня 01:22 Тополиный пух — угроза не только для аллергиков? Каких насекомых он может переносить и чем это опасно Аллерголог Москаева: тополиный пух не вызывает аллергию, но переносит насекомых 0 0 0 Эксклюзив

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Каждое лето улицы Москвы и Подмосковья превращаются в белое море из тополиного пуха. Из-за него многие жители стараются реже открывать окна и лишний раз не выходить из дома, опасаясь аллергии. Но истинная причина недомоганий скрывается вовсе не в пухе. Почему пушистые семена тополя получили дурную славу и что на самом деле заставляет людей чихать, узнал 360.ru.

Почему аллергия на тополиных пух — миф

Аллергические реакции у людей в первые дни лета возникают из-за пыльцы, которую в воздух выбрасывает большое количество растений, включая луговые травы. А тополиный пух — это семена, которые никакой опасности не представляют. Об этом заявила аллерголог-иммунолог консультативно-диагностического центра МОНИКИ Наталья Морозова. «Когда человек видит пух и одновременно испытывает симптомы аллергии, он интуитивно связывает эти события», — пояснила она.

Врач отметила, что такая позиция верна лишь отчасти. Пыльца часто цепляется за волоски тополиного пуха и при попадании в глаза или нос человека может вызвать у него аллергическую реакцию. Но чаще всего ее разносит ветер.

Фото: РИА «Новости»

«В сухие солнечные дни, особенно в утренние часы — с 05:00 до 11:00 — концентрация пыльцы в воздухе становится максимальной. Мельчайшие частицы разносятся везде, проникая даже в закрытые помещения через окна и системы вентиляции», — подчеркнула Морозова. Аллерголог добавила, что степень реакции зависит от концентрации пыльцы в воздухе, поэтому на время цветения нужно ограничить контакт с раздражителем. Для этого при выходе на улицу лучше надевать темные очки и маску, а дома использовать очистители воздуха, которые способны улавливать пыльцу.

Москву заполнили «пухососы»?

В социальных сетях завирусился ролик, что на улицы Москвы запустили «пухососы» — маленьких роботов-уборщиков, напоминающих курсирующие по улице столицы электробусы. Но к реальности эта картинка не имела никакого отношения. Творчество нейросетей распознали главные борцы с фейками из «Лапша-медиа». Они отметили, что за основу авторы видео взяли старые кадры столицы. В ролике были закрытые год назад рестораны Focacceria и Gutai. «Видимо, вместе с пухом роботы-пылесосы засосали еще и пару заведений», — отметили журналисты. Эксперимент с моющими улицы пылесосами на электродвигателях в Москве провели в 2020 году. Тогда Комплекс городского хозяйства российской столицы запустил несколько вакуумных подметально-уборочных машин на электротяге на Старом Арбате и Поклонной горе. Но эти машины заменили на работающих в круглогодичном режиме автономных роботов-уборщиков «Пиксель».

Фото: РИА «Новости»

Зимой они сгребают снег в парках «Кузьминки», «Сокольники» и 50-летия Октября, а летом подметают мусор только на пешеходных зонах. Между тем нейросетевые «пухососы» получили широкое распространение в социальных сетях. Пресс-служба Мострансавто придумала остроумный ответ и опубликовала нейросетевой ролик с летающим сборщиком тополиного пуха. «Ответ нашего Подмосковья ихнему „пухососу“! С земли каждый может, но мы работаем на опережение!» — говорилось в сообщении. На видео показали устройство, напоминающее пылесос с вентиляторами, который поднимается в воздух и разгоняет пух.

Тополиный пух переносит опасных насекомых?

Распространившийся по Москве и Московской области тополиный пух может переносить на себе клещей, но вовсе не тех, которые распространяют боррелиоз. Об этом в беседе с ведущей 360.ru Татьяной Верниковской заявила аллерголог-иммунолог Елена Москаева. Она пояснила, что речь идет о так называемых растительноядных фитопаразитах, которые опасности для человека представляют.

«Клещи, которые вызывают аллергические реакции, живут в любой квартире, даже самой чистой. Они называются дерматофаги и питаются частичками нашей кожи. Вот они как раз с точки зрения аллергии — наши опасные сожители», — предупредила врач.

Фото: РИА «Новости»

Москаева добавила, что переносящие инфекционные заболевания клещи обитают в траве и на низких кустарниках, а тополиный пух летит сверху, поэтому добраться до него они просто не могут. «Комары в тополином пухе не запутываются и кусают нас прекрасно и без него. От них лучше защищаться москитными сетками и с помощью репеллентов, так как комариные укусы могут вызвать аллергические реакции», — отметила аллерголог. Она заключила, что бояться тополиного пуха не стоит, потому что сам по себе он опасности не представляет.