Финские ученые впервые в истории сделали снимок двух вращающихся черных дыр

В Финляндии впервые в мировой истории у ученых получилось зафиксировать изображение двух черных дыр, которые вращались вокруг друг друга. Сообщение об этом опубликовали на сайте Университета Турку.

Явление запечатлела международная группа ученых, которая занималась изучением квазара OJ 287 — чрезвычайно яркого и активного ядра галактики со сверхмассивной черной дырой, расположенной в центре.

«Это наблюдение подтвердило существование пар черных дыр», — указали в публикации.

До этого у астрономов получалось делать изображения только единичных черных дыр.

Ранее международная команда ученых с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» обнаружила первое прямое доказательство существования первичной черной дыры. Открытие может сказаться на представлениях об устройстве Вселенной в целом.