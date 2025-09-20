Хокинг был прав? Новое исследование приоткрыло завесу тайн черных дыр

Международная команда ученых с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» нашла первое прямое доказательство существования первичной черной дыры. Это открытие может перевернуть все наши представления о Вселенной.

Доказательство теории Хокинга

Считается, что первыми появились звезды и галактики, а черные дыры возникают после их смерти — когда термоядерное топливо космического тела заканчивается, оно сжимается, утрачивает стабильность и коллапсирует по действием собственной гравитации. Теперь последнее открытие ставит первичность звезд под большой вопрос.

Астрономы предполагают, что очень древняя черная дыра могла образоваться в первую долю секунды после Большого взрыва. Статью об этом опубликовала в репозитории arXiv международная команда астрофизиков, которой руководит Игнас Юоджбалис из Кембриджского университета.

Есть вероятность, что ученые нашли объект, существование которого предсказал Стивен Хокинг: он предполагал, что черные дыры образовались в результате коллапса более плотных и горячих областей в первую долю секунды после Большого взрыва.

По мнению ученого, черные дыры разных размеров были вплетены в ткань космоса практически с самого начала и действовали как гравитационные карманы. Вокруг них скапливались пыль и газ, которые сформировали первые галактики.

Гипотезу о черных дырах Хокинг выдвинул в 1970-х годах, но специалисты прозвали ее «экзотической», так как не получили никаких подтверждений. Доказательством в пользу этой теории могло стать только обнаружение первичной черной дыры.

«Это действительно вызов для теорий. Похоже, что эта черная дыра сформировалась без галактики вокруг нее» — отметил профессор Роберто Майолино, космолог из Кембриджского университета, один из авторов исследования.

Загадочные красные точки

Ученые выяснили, что QSO1 — одна из множества найденных телескопом JWST «маленьких красных точек» —является не скоплением звезд, а целой галактикой, вращающейся вокруг центральной черной дыры. Масса этого космического объекта колоссальна — она эквивалентна 50 миллионам солнц.

Несмотря на такие чудовищные параметры, сама галактика оказалась маленькой.

«Это резко контрастирует с тем, что мы наблюдаем в нашей локальной Вселенной, где черные дыры в центре галактик, таких как Млечный Путь, примерно в тысячу раз менее массивны, чем сама галактика», — объяснил Майолино.

Специалисты определили, что светящийся материал вокруг черной дыры химически «чист» и почти полностью состоит из водорода и гелия. Ученые не зарегистрировали более тяжелых элементов, что свидетельствует об отсутствии активного звездообразования в окрестностях черной дыры.

Эти результаты меняют парадигму. Насколько мы можем судить по полученным данным, мы наблюдаем за формированием массивной черной дыры без участия галактики.

О важности открытия заявил и космолог Эндрю Понтцен. По его словам, оно будет иметь серьезные последствия для фундаментальных законов физики.

Научное сообщество продолжает детально оценивать исследование, но уже сейчас прозвучавшее в нем заявление можно назвать смелым. Вполне вероятно, что человечество ждет множество сюрпризов при дальнейшем изучении «маленьких красных точек».

