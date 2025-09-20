Хокинг был прав? Новое исследование приоткрыло завесу тайн черных дыр
Международная команда ученых с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» нашла первое прямое доказательство существования первичной черной дыры. Это открытие может перевернуть все наши представления о Вселенной.
Доказательство теории Хокинга
Считается, что первыми появились звезды и галактики, а черные дыры возникают после их смерти — когда термоядерное топливо космического тела заканчивается, оно сжимается, утрачивает стабильность и коллапсирует по действием собственной гравитации. Теперь последнее открытие ставит первичность звезд под большой вопрос.
Астрономы предполагают, что очень древняя черная дыра могла образоваться в первую долю секунды после Большого взрыва. Статью об этом опубликовала в репозитории arXiv международная команда астрофизиков, которой руководит Игнас Юоджбалис из Кембриджского университета.
Есть вероятность, что ученые нашли объект, существование которого предсказал Стивен Хокинг: он предполагал, что черные дыры образовались в результате коллапса более плотных и горячих областей в первую долю секунды после Большого взрыва.
По мнению ученого, черные дыры разных размеров были вплетены в ткань космоса практически с самого начала и действовали как гравитационные карманы. Вокруг них скапливались пыль и газ, которые сформировали первые галактики.
Гипотезу о черных дырах Хокинг выдвинул в 1970-х годах, но специалисты прозвали ее «экзотической», так как не получили никаких подтверждений. Доказательством в пользу этой теории могло стать только обнаружение первичной черной дыры.
«Это действительно вызов для теорий. Похоже, что эта черная дыра сформировалась без галактики вокруг нее» — отметил профессор Роберто Майолино, космолог из Кембриджского университета, один из авторов исследования.
Загадочные красные точки
Ученые выяснили, что QSO1 — одна из множества найденных телескопом JWST «маленьких красных точек» —является не скоплением звезд, а целой галактикой, вращающейся вокруг центральной черной дыры. Масса этого космического объекта колоссальна — она эквивалентна 50 миллионам солнц.
Несмотря на такие чудовищные параметры, сама галактика оказалась маленькой.
«Это резко контрастирует с тем, что мы наблюдаем в нашей локальной Вселенной, где черные дыры в центре галактик, таких как Млечный Путь, примерно в тысячу раз менее массивны, чем сама галактика», — объяснил Майолино.
Специалисты определили, что светящийся материал вокруг черной дыры химически «чист» и почти полностью состоит из водорода и гелия. Ученые не зарегистрировали более тяжелых элементов, что свидетельствует об отсутствии активного звездообразования в окрестностях черной дыры.
Эти результаты меняют парадигму. Насколько мы можем судить по полученным данным, мы наблюдаем за формированием массивной черной дыры без участия галактики.
Роберто Майолино
Профессор, космолог из Кембриджского университета
О важности открытия заявил и космолог Эндрю Понтцен. По его словам, оно будет иметь серьезные последствия для фундаментальных законов физики.
Научное сообщество продолжает детально оценивать исследование, но уже сейчас прозвучавшее в нем заявление можно назвать смелым. Вполне вероятно, что человечество ждет множество сюрпризов при дальнейшем изучении «маленьких красных точек».