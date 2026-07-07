Этнограф Дидковская рассказала, что восточные славяне искали цветок папоротника ради клада

По словам этнографа, в ночь на Ивана Купала, согласно поверьям, выступают из земли все скрытые сокровища, а папоротник расцветает огненно-красным цветком на мгновение. Этот цветок может указать на клад и дать способность понимать язык зверей и птиц.

Восточные славяне также верили, что утром Иванова дня можно найти два колоса на одном стебле. Считалось, что под ними находятся золотые рожки, обладающие волшебной силой.