«Есть все шансы». «Живой Нострадамус» повторил предсказание Ванги на 2025 год

NYP: человечество столкнется с внеземной формой жизни в 2025 году

Слепая болгарская прорицательница Ванги утверждала, что в 2025 году произойдет первый контакт человечества с инопланетной цивилизацией. Бразилец Атос Саломе, известный как «Живой Нострадамус», частично с ней согласился, сообщила газета New York Post .

Ванга считала, что первый контакт с НЛО состоится во время какого-то крупного спортивного мероприятия. Атос Саломе, взявший никнейм в честь легендарного французского астролога, предсказал, что в 2025 году «человечество может вычеркнуть контакт с инопланетянами из своего списка желаний».

«Есть все шансы на встречу с чем-то неизведанным», — говорится в материале.

По словам Саломе, человечество может сблизиться с внеземной формой жизни благодаря техническому прогрессу и более активному исследованию космоса. Как вариант — США рассекретят все данные об НЛО. И если информация окажется правдивой, то перевернет все представления людей о Вселенной и о нас самих.

Прошлой осенью в Великобритании напомнили, что Ванга и Нострадамус предрекали кровопролитную войну в 2025 году.