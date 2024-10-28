В Британии опубликовали пугающие предсказания Ванги и Нострадамуса на 2025 год

Два знаменитых предсказателя — Нострадамус и Ванга — в разное время предрекли кровопролитную войну на 2025 год. Об этом сообщила газета Daily Mail.
По словам авторов публикации, Нострадамус писал о «жестоких войнах на землях Европы» и о «древней чуме», которая будет «хуже врагов».
Согласно предсказаниям болгарской ясновидящей, апокалипсис случится в 5079 году, однако до этого с 2025 года произойдет множество страшных событий. По данным издания, Ванга предсказала катастрофу на Чернобыльской АЭС, гибель принцессы Дианы и пандемию коронавируса.
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