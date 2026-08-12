Лошадь президента Казахстана стала звездой соцсетей

«Акжан — крылатый конь Великой Степи. Любимый жеребец нашего президента. Удивительный», — рассказал он.

Мухамедрахимов опубликовал видео, снятое дроном. Жеребец с белой короткой шерстью и голубыми глазами скакал по полю, демонстрируя экстерьер редкой ахалтекинской породы.

Изящный Акжан покорил подписчиков блогера. Некоторые из них удивлялись, что это реальный конь, а не сгенерированный искусственным интеллектом.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко получил в подарок корову по кличке Муся. Она джерсейской породы, которая дает молоко с высоким содержанием белка.

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