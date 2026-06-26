Министр спорта Феррари: во Франции из-за аномальной жары утонули уже 50 человек

Число утонувших людей во Франции из-за аномальной жары увеличилось до 50. Об этом сообщила министр спорта Марина Феррари в эфире радиостанции Franceinfo .

«Ситуация действительно трагическая. Конечно, в первую очередь мои мысли о семьях, потому что мы скорбим о более чем пятидесяти утонувших», — заявила она.

Феррари отметила, что около 65% происшествий произошли в местах, в которых нельзя купаться, но за ними не следят и люди нарушают правила.

Еще в среду метеослужба Франции объявила из-за зноя наивысший красный уровень погодной опасности для 72 из 96 департаментов на европейской части государства, что стало новым рекордом.

Мощная волна аномальной жары накрыла страны Европы и США. Как полагают ученые, температурные аномалии могут затронуть и российскую территорию, однако сейчас оснований для серьезных опасений нет. Подробнее — в материале 360.ru.