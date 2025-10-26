Амурский тигр напугал водителей на заправке в Приморье

Амурский тигр забрел на заправку в Приморском крае. Хищник напугал водителей и не давал им проехать, сообщил Telegram-канал Shot.

Тигр неожиданно появился на дороге у поселка Подъяпольское в Шкотовском районе. Один из водителей увидел животное и остановил автомобиль.

После звукового сигнала хищник отбежал на небольшое расстояние, но продолжил разглядывать сидевшего в машине мужчину.

«Прямо к машине подошел… На заправку надо! Как заправляться? Выходить страшно…» — прокомментировал происходящее автор ролика.

В приморском поселке Ольга истощенный детеныш амурского тигра вышел к людям. А в Красноармейском районе Приморья амурский тигр набросился на лесничего во время обхода территории.