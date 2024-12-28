Два Деда Мороза на гидроциклах прокатились по Петербургу и попали на видео

Полиция задержала петербургских Дедов Морозов за гонки на гидроциклах

Молодые люди в костюмах Деда Мороза прокатились на гидроциклах по закрытой для судоходства Малой Невке в Санкт-Петербурге. Кадры происшествия опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, мужчины использовали образ Деда Мороза для обхода действующих запретов. Это не помогло им избежать ответственности.

«Дед Мороз — это добрый волшебник, который не будет нарушать закон и подавать плохой пример», — отметила Ирина Волк.

Личности мужчин в нарядах установили сотрудники транспортного отдела петербургской полиции. Правоохранители выяснили, что шутники катались на гидроциклах по закрытой акватории.

Затем полиция провела оперативно-разыскные мероприятия. Гидроциклы у мужчин изъяли. Собранные материалы по данному делу передали в петербургский главк МЧС, решение по административной ответственности примет уже это ведомство.

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