Два Деда Мороза на гидроциклах прокатились по Петербургу и попали на видео
Полиция задержала петербургских Дедов Морозов за гонки на гидроциклах
Молодые люди в костюмах Деда Мороза прокатились на гидроциклах по закрытой для судоходства Малой Невке в Санкт-Петербурге. Кадры происшествия опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, мужчины использовали образ Деда Мороза для обхода действующих запретов. Это не помогло им избежать ответственности.
«Дед Мороз — это добрый волшебник, который не будет нарушать закон и подавать плохой пример», — отметила Ирина Волк.
Личности мужчин в нарядах установили сотрудники транспортного отдела петербургской полиции. Правоохранители выяснили, что шутники катались на гидроциклах по закрытой акватории.
Затем полиция провела оперативно-разыскные мероприятия. Гидроциклы у мужчин изъяли. Собранные материалы по данному делу передали в петербургский главк МЧС, решение по административной ответственности примет уже это ведомство.
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