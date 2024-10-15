Водителя с 1453 штрафами задержали в Петербурге и отвезли в военкомат

МВД: в Петербурге задержали водителя BMW с 1453 штрафами на сумму ₽363 тысячи

Сотрудники ГАИ во время рейда в Санкт-Петербурге задержали водителя на BMW с иностранными номерами — «рекордсмена» по нарушениям ПДД. За год водитель нарушил правила 1453 раза, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

«Рекордсменом среди остановленных автомобилей стал BMW третьей серии, зарегистрированный в ближнем зарубежье. Было установлено, что его владелец за год 1453 раза нарушил ПДД, „насобирав“ штрафов на 363 тысячи рублей», — указали в ведомстве.

Машину изъяли, а водителя доставили в военкомат для постановки на воинский учет. Всего за время рейда сотрудники ГАИ изъяли 91 автомобиль из проверенных 1500 машин с иностранными номерами. На счету нарушителей оказалось штрафов на 4,7 миллиона рублей.

Ранее в Челябинской области против водителя иномарки, устроившего в Миассе ДТП с пострадавшими, возбудили уголовное дело. Следствие установило, что фигурант во время аварии был пьян.