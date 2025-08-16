Дмитриев назвал хорошим знаком встречу с медведем перед саммитом на Аляске

Встреча с медведем перед российско-американским саммитом на Аляске стала хорошим знаком. Об этом на своей странице в социальной сети X написал глава Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Пост он опубликовал после завершения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Медведь действительно был хорошим знаком», — написал Дмитриев.

К новому сообщению он прикрепил репост со снятым видеороликом на Аляске. На кадрах виден медведь на берегу водоема.

«Надеюсь, это хороший знак», — подписал Дмитриев кадры. Судя по последнему посту, надежда оправдалась.

По итогам встречи с Путиным Трамп пообщался с лидерами Европейского союза. Он объявил, что все они согласились с предположением, что Украине необходимо заключить долговременное мирное соглашение, а не просто дать согласие на временное прекращение огня.

С такой инициативой в ходе саммита выступил президент России, который объяснил, что для выхода на это решение необходимо ликвидировать первопричины кризиса.