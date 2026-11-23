Дизайнер Клюева: ванная и балкон — одни из самых опасных мест в квартире

Рейтинг бытового травматизма возглавляют ванная комната, прихожая, кухня и балконы. Об этом рассказала РИА «Новости» руководитель студии интерьерного дизайна Interior&Decor Юлия Клюева.

В ванной можно поскользнуться на мокрой плитке. Поэтому при выборе напольного покрытия важно обращать внимание на его характеристики, подчеркнула дизайнер интерьера Анастасия Кильдюшова,

Через коридоры и прихожие люди перемещаются в том числе в темноте. Здесь особенно опасны незакрепленные ковры с загибающимися краями и неудачно стоящая мебель с острыми краями.

На кухне важен удобный проход между плитой и мойкой и наличие места, куда удобно ставить снятую с огня горячую кастрюлю.

Если дома есть дети, нужно ставить на окна блокираторы, мебель прикручивать к стенам, а острые углы прикрывать накладками.

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