Дизайнер Королева перечислила тренды в оформлении окон на 2027 год

Прямые портьеры и скрытые карнизы сменят сложные ламбрекены в оформлении интерьеров к 2027 году. Об этом со ссылкой на шеф-дизайнера студии Krasnov Дину Королеву сообщил Peterburg2.ru .

Как отметила специалист в комментарии «Киноафише», в моду войдут натуральные материалы природных тонов: лен, хлопок, рогожка и фактурный велюр. Для спальни и гостиной эксперт рекомендовала сохранить привычный текстиль ради уюта. В кабинете уместны жалюзи в тон интерьеру, а для маленькой кухни подойдут компактные рулонные конструкции.

На одном окне дизайнер посоветовала комбинировать рулонную штору с легкими занавесками для удобной регулировки света. Проблему скопления пыли Королева предложила решать регулярной чисткой пылесосом и выбором ткани со специальной пропиткой.