Луна Феннер в «маске Бэтмена» подарила врачам в Санкт-Петербурге свои рисунки

Во время лечения в Санкт-Петербурге Луна Феннер, известная как девочка из США в «маске Бэтмена», дарила врачам рисунки. Пластический хирург и доктор медицинских наук Ольга Филиппова заявила на пресс-конференции, что их хватило бы на выставку.

«Луна ближе к концу перевязок, конечно, устала от них, но держалась очень мужественно, дарила врачам свои рисунки. Их хватило бы на небольшую выставку», — привел ее слова ТАСС.

Пациентка Филипповой за время нахождения в России полюбила пельмени и чай. На фотосессии Феннер снялась, взяв медработников за руки, чтобы распечатать фото и повесить в своей комнате в США.

В июле 2026 года российские врачи назначили девочке в «маске Бэтмена» заключительную операцию. Она получила свое прозвище из-за гигантского невуса на лице.