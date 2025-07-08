Девочке из США в «маске Бэтмена» сделали вторую операцию в Петербурге

Первая операция прошла 7 мая, Луне имплантировали три тканевых экспандера, которые должны помочь увеличить площадь здоровых тканей.

«Операция прошла хорошо. Хотя она и длилась дольше запланированного, шесть часов 10 минут, но мы и сделали больше запланированного. Мы полностью удалили Луне участки невуса вместе с рубцами, так что остались только фрагменты около скатов носа и на верхнем веке», — поделилась Филиппова.

Пациентка чувствует себя хорошо, через две неделе девочке снимут швы. После этого Луне предстоит еще два этапа лечения.

Луна Феннер родилась с огромным черным пятном практически во все лицо, за что ее прозвали девочкой с «маской Бэтмена». На родине отказались помогать ребенку, сославшись на сложность процедуры. Девочку согласились оперировать краснодарские медики, они провели шесть операций. В апреле 2024 года эстафету приняли петербургские врачи, они продолжили лечение.