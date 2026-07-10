Девочке из США в «маске Бэтмена» назначили заключительную операцию на 22 июля

Заключительную операцию Луне Феннер, которая из-за огромного родимого пятна на лице известна как девочка в «маске Бэтмена», назначили на 22 июля. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В конце мая Луне установили четыре тканевых экспандера. Эти устройства растягивают кожу на здоровых участках для дальнейшей пересадки.

В июле петербургские врачи удалят рубцы и последние фрагменты невуса, оставшиеся на лице ребенка. Когда девочка подрастет, ей, возможно, понадобится пересадка бровей.

Луна Феннер родилась в США с огромным черным пятном практически во все лицо. На родине ей отказались помочь, сославшись на сложность процедуры.

Семья переехала в Россию, где Луну согласились лечить. Краснодарские медики ей провели шесть операций.

С апреля 2024 лечение продолжил петербургские врачи. Год назад они полностью удалили Луне участки невуса вместе с рубцами, остались только фрагменты около скатов носа и на верхнем веке.