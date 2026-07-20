Десятилетняя русская девочка станцевала вместе с Шакирой на финале ЧМ-2026

Юная танцовщица Есения Михеева станцевала вместе с певицей Шакирой в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу. Об этом сообщило RT .

Шакира заметила Есению среди участников онлайн-конкурса, где та танцевала в футболке сборной Бразилии. Певица пригласила девочку поучаствовать в своем шоу.

Есения родилась в Москве в семье хореографов, но потом вместе с родителями переехала в США. В семь лет она дошла до полуфинала популярного американского шоу America’s Got Talent. В свои десять лет девочка уже профессиональная танцовщица.

Ранее испанская сборная победила Аргентину в финальном матче чемпионата. За свою победу она получит более 50 миллионов долларов.