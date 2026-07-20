Сборная Испании получит более 50 миллионов долларов за победу на ЧМ-2026

Призовой фонд чемпионата мира по футболу достиг рекордных размеров, Испания получит за победу более 50 миллионов долларов. Об этом сообщило РБК .

В то же время FIFA заработала на проведении соревнования 15 миллиардов — больше, чем когда-либо.

Вместе с выплатами на подготовку, которые получают все участники, сборной Испании переведут 53,5 миллиона долларов. Аргентине за второе место положены 36,5 миллиона, Англии за третье — 32,5, Франции за четвертое — 30,5.

Участники, не прошедшие дальше группового этапа, заработали по 12,5 миллиона, проигравшие в 1/16 — 14,5, в 1/8 — 18,5 и в четвертьфинале — по 22,5 миллиона долларов.

Накануне вечером испанская сборная обыграла аргентинцев со счетом 1:0. Финальный матч чемпионата мира прошел на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде.