Дед Мороз рассказал, где встретит 2026 год

Всероссийский Дед Мороз поделился планами на новогоднюю ночь и рассказал, где встретит 2026 год. В интервью РИА «Новости» зимний волшебник сообщил, что по традиции останется у себя на родине — в Великом Устюге Вологодской области.

«Новый год я всегда отмечаю у себя на родине, на Вологодчине, в Великом Устюге», — сказал он.

Именно там, у сказочного терема, в новогоднюю ночь проходит большой праздник для гостей со всей страны и из-за рубежа.

По словам Деда Мороза, за праздничным столом он почти не сидит: в новогоднюю ночь важно успеть пообщаться с каждым — и с детьми, и со взрослыми, поздравить, обнять и сказать теплые слова. Вместе с помощниками он устраивает масштабные гуляния, которые собирают тысячи людей.

Зимний волшебник также поздравил россиян с наступающим Новым годом и пригласил всех в свою вотчину в Великом Устюге, отметив, что гостей там всегда ждут — «самовар уже готов».

Также Дед Мороз рассказал, что дети перестали просить подарить им лабубу на Новый год. По его словам, в прошлом году и примерно до лета 2025 года игрушкой активно интересовались, но теперь к ней охладели.