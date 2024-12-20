Чиновник из Санкт-Петербурга вышел убирать снег с огнеметом

Глава муниципалитета Северный в Санкт-Петербурге Юрий Куликов вышел на уборку снега с огнеметом. Видео необычного способа борьбы с сугробами он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» .

В ролике, который чиновник назвал «Растопим лед», он под музыку из фильма «Охотники за привидениями» показывает, как расправляется с сугробами с помощью огнемета.

В конце видео депутат обращается к жителям Петербурга и говорит, что хотел бы с помощью такого оружия убрать весь снег и лед в городе, но это фантастика. Куликов предложил петербуржцам присоединиться к волонтерам и работникам коммунальных служб, которые занимаются уборкой улиц, и выйти с лопатами на импровизированный субботник.

«В настоящий момент гораздо важнее слаженная работа коммунальных служб и наших граждан», — сказал депутат.

Мощный снегопад обрушился на Санкт-Петербург в минувшие выходные. Помочь с расчисткой тротуаров его последствий за 250 рублей в час предложили студентам.