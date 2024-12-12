Синоптик Колесов: жителей Петербурга ожидают снежные выходные
Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, какая погода установится в городе в ближайшие дни. Об этом сообщил «ФедералПресс».
Специалист предупредил жителей Северной столицы о сильных осадках ближе к субботе, 14 декабря.
«Смещаться центр циклона будет через Прибалтику, так что нам достанется много снега на выходных», — подчеркнул эксперт.
По словам синоптика, в воскресенье 15 декабря снегопад закончится. Однако к этому моменту выпадет довольно много осадков — около 10-15 сантиметров, отметил Колесов.
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