Студентов позвали убирать снег на улицах Петербурга

Снегопад обрушился на Санкт-Петербург в минувшие выходные. Студентам предложили помочь с уборкой снега на городских улицах, сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

«Для ребят это и возможность помочь родному городу, и заработать денег», — отметили в сообщении.

По данным организации, учащиеся могут заработать на уборке 250 рублей в час. Минимальный срок работы составляет четыре часа. В расчистке тротуаров уже участвовали 20 студентов. Весь необходимый инвентарь, перчатки и жилетки они получили на месте.

Учащиеся вузов узнают о месте и времени работы в специальных чатах, там же они откликаются на предложения. Процессом уборки со студентами руководят бригадиры.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупреждал горожан о сильных осадках. Согласно его прогнозам, к воскресенью, 15 декабря, снежный покров достигнет около 10-15 сантиметров.