«Черное зеркало» в России. Нейросети начнут «воскрешать» мертвых

Ростовский IT-специалист Михаил Марцинюк планирует запустить так называемое «нейрокладбище» — проект, который по задумке создателя сможет воссоздавать образ умершего в цифровом виде при помощи нейросетей. Об этом сообщило издание Donnews (DN).

Что такое «нейрокладбище»

По мнению разработчика, «нейрокладбище» даст возможность сохранить память о близких для будущих поколений имитируя внешность, голос и манеру общения усопших.

Идея этого проекта возникла еще в 2012 году в виде веб-сервиса для хранения семейных данных. В дальнейшем проект получил новый импульс для развития и сейчас разработка уже включает в себя создание сайта и мобильного приложения с доступом к информации через QR-коды на символических надгробиях.

Для создания цифрового аватара человека в компании будут собирать информацию о жизни пользователя через ответы на несколько сотен вопросов, которые помогут описать его личность и важные события.

При этом Марцинюк не исключил возможность создания аватаров известных исторических личностей, например, Пушкина.

Сколько стоит услуга

Создатель «нейрокладбиша» рассчитывает пока лишь на узкий круг клиентов и планирует привлечь около 100 000 пользователей в России. Среди предполагаемых клиентов Марцинюк назвал предпринимателей, блогеров, звезд, айтишников, — «тех, кто понимает технологию, и кто не воспримет идею как сатанизм».

На начальном этапе разработчик собирается предлагать услугу по цене в один миллион рублей, с последующим снижением стоимости и в конечном итоге с бесплатным доступом.

Что думают власти

В Госдуме к проекту отнеслись критически. Так депутат Государственной думы Виталий Милонов назвал идею «нейрокладбища» бесчеловечной и нарушающей права усопших. Он подчеркнул, что подобные практики идут вразрез с российскими традициями и лишают умерших права на достоинство и память.

Ранее в Минздраве России сообщили, что врачи активно используют технологии искусственного интеллекта (ИИ) в медицинских исследованиях. Это помогает ускорить процесс диагностики и уменьшить количество ошибок.