Мурашко: искусственный интеллект ускоряет и улучшает диагностику в медицине

Фото: РИА «Новости»

Российские врачи активно используют технологии искусственного интеллекта (ИИ) в медицинских исследованиях. Это помогает ускорить процесс диагностики и уменьшить количество ошибок, сообщил глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко в статье для сайта kp.ru.

«Системы поддержки врачебных решений ускоряют процессы постановки диагноза и помогают минимизировать врачебные ошибки при интерпретации результатов исследований», — заявил министр.

Мурашко добавил, что применение нейросетей продолжает расширяться, особенно в функциональных исследованиях — маммографии, рентгенографии, флюорографии и компьютерной томографии органов грудной клетки.

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