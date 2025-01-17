Мурашко: искусственный интеллект ускоряет и улучшает диагностику в медицине

Российские врачи активно используют технологии искусственного интеллекта (ИИ) в медицинских исследованиях. Это помогает ускорить процесс диагностики и уменьшить количество ошибок, сообщил глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко в статье для сайта kp.ru.