Астероид упадет в Якутии вечером 3 декабря

К Земле направляется астероид, он упадет в Якутии 3 декабря. Об этом сообщил сайт kp.ru .

По данным журналистов, космическое тело пересечет атмосферу планеты в 19:17 по московскому времени. Особенно хорошо явление будет видно в Олекминске. Бояться этого события не нужно, потому что диаметр камня составляет один метр.

«В Якутске явление будет наблюдаться низко на западном горизонте. Это значит, что он создаст грандиозную вспышку в небе», — заявили журналисты.

По предварительным данным, астероид полностью сгорит в атмосфере. Наблюдающим рекомендовали использовать широкоугольные объективы для фотографирования астрономического события.

В сентябре в Землю врезался еще один астероид. Космическое тело диаметром примерно 1,6 метра вошло в атмосферу планеты и сгорело в небе над Филиппинами.