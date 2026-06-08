Британцу доставили журнал по почте спустя 19 лет

Житель британского города Честера получил по почте журнал Mother & Baby, который заказывал еще в 2007 году. О необычной доставке сообщила Би-би-си .

Автор фантастических книг Пол Эдвардс рассказал, что отправление, которого никто и не ждал, пришло 5 июня. В журнале содержались советы по воспитанию детей, однако за прошедшие годы ситуация в семье заметно изменилась: если тогда его дочери было полтора года, а жена ждала сына, то теперь детям уже 18 и 20 лет, и они учатся в университете.

«Я не уверен, что в тот момент мы заметили, что журнал не дошел. А теперь он внезапно появился в почтовом ящике», — сказал Эдвардс.

Вместе с журналом Royal Mail приложила записку с извинениями за доставленные неудобства. Эдвардс признался, что именно это удивило его больше всего.

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