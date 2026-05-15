Таможенники нашли бриллианты и сапфиры в посылке из Индии

При сканировании посылки из Индии на имя жительницы Самары сотрудники Центральной почтовой и Приволжской оперативной таможен нашли сапфиры и бриллианты на сумму 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба Центральной почтовой таможни.

«Драгоценности были расфасованы в два зип-пакета и завернуты в газету. Всего изъято 15 камней — четыре бриллианта и одиннадцать сапфиров. При этом отправитель оценил стоимость товара в 300 индийских рупий», — заявили в ведомстве.

Камни отправили на экспертизу. Результаты показали, что это природные алмазы и сапфиры. По закону их пересылка в международных почтовых отправлениях запрещена. Получательницу задержали сотрудники Приволжской оперативной таможни в одном из самарских почт.

Возбудили уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов.

Ранее сотрудники Центральной почтовой таможни нашли более 700 шкурок соболя и куницы в посылках. Их отправляли в китайский город Шеньян.