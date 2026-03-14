Британка покормила уличного голубя на 200 долларов

Инспекторы экологической службы в Манчестере оштрафовали девушку на 200 долларов за кормление голубя тортильей, так как решили, что она замусоривает территорию. Об этом сообщила газета The Sun .

Сэм Экинс вместе с подругой приехали в сады Пикадилли, чтобы скромно отметить день рождения обедом из «Макдональдса». У входа в парк к ним подошел голубь. Именинница оторвала ему кусочек лепешки от своего ролла.

Почти сразу подоспели инспекторы экологической службы, обвинили девушек в нарушении правил и разбрасывании мусора. Подруги не знали о запрете кормить голубей в парке. Сначала им хотели сделать предупреждение, но после препирательств выписали штраф в размере 200 долларов.

«Я не могла поверить — это был просто маленький кусочек тортильи. Я же не выбросила на землю целый ужин», — возмутилась Экинс.

Она пожаловалась в городской совет Манчестера и добилась приостановки дела, чтобы обжаловать наказание. Власти согласились разобраться в ситуации, прежде чем требовать уплатить штраф.

Запрет на кормление голубей действует в России, предусмотрены штрафы до 400 тысяч рублей. Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь сообщил, что наказание возможно только в случае нарушения санитарных норм.