Штрафы за голубей: сколько придется заплатить за кормление птиц и почему?
Вирусолог Альтштейн рассказал, какие инфекции можно подцепить от голубей
Россиянам напомнили об административной ответственности за кормление голубей в городе: денежные санкции достигают практически полумиллиона рублей. Почему акт доброй воли считают нарушением, какие штрафы предусмотрели и почему — в материале 360.ru.
Штрафы за кормление голубей
Кормление голубей считается нарушением статьи 8.2 КоАП «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». Предусмотрены штрафы:
- От двух до трех тысяч рублей — для физических лиц;
- От 10 до 30 тысяч рублей — для должностных лиц;
- От 100 до 250 тысяч рублей — для юрлиц.
При повторном нарушении придется заплатить больше:
- От трех до пяти тысяч рублей — физлицам;
- От 30 до 40 тысяч — должностным лицам;
- От 250 до 400 тысяч — юрлицам.
Однако не каждое кормление голубей считается нарушением. Гражданина оштрафуют, если его действия создают угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населенного пункта. Как правило, это происходит рядом с домами, куда птицы слетаются в надежде, что их покормят.
Кроме того, штраф придется платить не сразу. Сначала нарушителю сделают предупреждение, а сотрудники Роспотребнадзора проведут с ним разъяснительную беседу.
Для привлечения к ответственности понадобятся доказательства. Это могут быть фото или видео кормления голубей.
Чем можно заразиться от голубей
Помимо урона городской среде, эти птицы могут нанести вред здоровью человека. Ведь не самые чистоплотные голуби могут выступать переносчиками некоторых инфекций. Одной из них, например, считается орнитоз, напомнил в разговоре с 360.ru вирусолог, профессор и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Орнитоз, или «попугайная болезнь», — острое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Chlamydophila psittaci из числа хламидий. Она передается человеку от птиц и поражает преимущественно органы дыхательной системы.
Интересно
«Для передачи болезнетворных бактерий от птицы человеку нужен тесный контакт. Если просто пройти мимо стаи голубей, ничего страшного не произойдет. А если ловить, кормить их изо рта — тогда заражение возможно», — объяснил вирусолог.
Но это не все — не зря же голубей называют «летающими крысами». По данным Роспотребнадзора, эти птицы могут передать человеку до 90 возбудителей разных болезней, в том числе:
- сальмоннелез;
- токсоплазмоз;
- туляремия;
- псевдотуберкулез.
Помимо этого, голуби переносят паразитов: клопов, блох, различных жуков и клещей.
Что делать, чтобы не заразиться от голубей
- Не контактируйте с уличными птицами — не только голубями;
- Не ешьте и не пейте, когда кто-то рядом кормит пернатых;
- Не кормите голубей с рук, оградите от этого маленьких детей;
- Следите за чистотой фильтров в кондиционерах;
- Обходите стороной вялых птиц, с взъерошенными перьями, особей, которые отказываются от еды, с измазанным пометом хвостом, слезящимися глазами — скорее всего, они болеют;
- Не следует лечить и трогать больную птицу. Этим занимаются обученные люди и в спецодежде.
Если контакт с птицей был, даже случайный, нужно проследить за своим самочувствием. При первых признаках недомогания необходимо обратиться к врачу.