Штрафы за голубей: сколько придется заплатить за кормление птиц и почему?

Вирусолог Альтштейн рассказал, какие инфекции можно подцепить от голубей

Весна в парке «Солнечная» в Балашихе
Фото: Весна в парке «Солнечная» в Балашихе/Медиасток.рф

Россиянам напомнили об административной ответственности за кормление голубей в городе: денежные санкции достигают практически полумиллиона рублей. Почему акт доброй воли считают нарушением, какие штрафы предусмотрели и почему — в материале 360.ru.

Штрафы за кормление голубей

Кормление голубей считается нарушением статьи 8.2 КоАП «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». Предусмотрены штрафы:

При повторном нарушении придется заплатить больше:

Стая голубей в Кашире
Фото: Стая голубей в Кашире/Медиасток.рф

Однако не каждое кормление голубей считается нарушением. Гражданина оштрафуют, если его действия создают угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населенного пункта. Как правило, это происходит рядом с домами, куда птицы слетаются в надежде, что их покормят.

Кроме того, штраф придется платить не сразу. Сначала нарушителю сделают предупреждение, а сотрудники Роспотребнадзора проведут с ним разъяснительную беседу.

Для привлечения к ответственности понадобятся доказательства. Это могут быть фото или видео кормления голубей.

Чем можно заразиться от голубей

Помимо урона городской среде, эти птицы могут нанести вред здоровью человека. Ведь не самые чистоплотные голуби могут выступать переносчиками некоторых инфекций. Одной из них, например, считается орнитоз, напомнил в разговоре с 360.ru вирусолог, профессор и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Барашкинский пруд в Химках
Фото: Барашкинский пруд в Химках/Медиасток.рф

Орнитоз, или «попугайная болезнь», — острое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Chlamydophila psittaci из числа хламидий. Она передается человеку от птиц и поражает преимущественно органы дыхательной системы.

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Симптомы орнитоза: лихорадка, повышенная потливость, озноб, головная боль, сухой кашель, ломота и боль в мышцах, реже — сыпь по всему телу, увеличение печени и селезенки, повышение температуры.

«Для передачи болезнетворных бактерий от птицы человеку нужен тесный контакт. Если просто пройти мимо стаи голубей, ничего страшного не произойдет. А если ловить, кормить их изо рта — тогда заражение возможно», — объяснил вирусолог.

Но это не все — не зря же голубей называют «летающими крысами». По данным Роспотребнадзора, эти птицы могут передать человеку до 90 возбудителей разных болезней, в том числе:

Помимо этого, голуби переносят паразитов: клопов, блох, различных жуков и клещей.

Барашкинский пруд в Химках
Фото: Барашкинский пруд в Химках/Медиасток.рф

Что делать, чтобы не заразиться от голубей

Если контакт с птицей был, даже случайный, нужно проследить за своим самочувствием. При первых признаках недомогания необходимо обратиться к врачу.

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