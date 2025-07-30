Штрафы за голубей: сколько придется заплатить за кормление птиц и почему?

Россиянам напомнили об административной ответственности за кормление голубей в городе: денежные санкции достигают практически полумиллиона рублей. Почему акт доброй воли считают нарушением, какие штрафы предусмотрели и почему — в материале 360.ru.

От 250 до 400 тысяч — юрлицам.

От 30 до 40 тысяч — должностным лицам;

От трех до пяти тысяч рублей — физлицам;

От 100 до 250 тысяч рублей — для юрлиц.

От 10 до 30 тысяч рублей — для должностных лиц;

От двух до трех тысяч рублей — для физических лиц;

Кормление голубей считается нарушением статьи 8.2 КоАП «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». Предусмотрены штрафы:

Однако не каждое кормление голубей считается нарушением. Гражданина оштрафуют, если его действия создают угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населенного пункта. Как правило, это происходит рядом с домами, куда птицы слетаются в надежде, что их покормят.

Кроме того, штраф придется платить не сразу. Сначала нарушителю сделают предупреждение, а сотрудники Роспотребнадзора проведут с ним разъяснительную беседу.

Для привлечения к ответственности понадобятся доказательства. Это могут быть фото или видео кормления голубей.

Чем можно заразиться от голубей

Помимо урона городской среде, эти птицы могут нанести вред здоровью человека. Ведь не самые чистоплотные голуби могут выступать переносчиками некоторых инфекций. Одной из них, например, считается орнитоз, напомнил в разговоре с 360.ru вирусолог, профессор и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.