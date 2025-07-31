Эксперт по ЖКХ Бондарь отметил, что кормление голубей может обернуться штрафом лишь в случае антисанитарии

Сообщения о том, что за кормление голубей у подъезда можно получить штраф в размере сотен тысяч рублей, оказались недостоверными. Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь пояснил сайту Life , что повода для беспокойства нет, если не создавать антисанитарию.

Как отметил специалист, в России отсутствует закон, который бы прямо запрещал кормить птиц. Более того, если бы подобное действие расценивалось как «обращение с отходами», то каждый, кто кормит голубей, считался бы нарушителем, а это нелогично, добавил Бондарь.

Хотя иногда упоминается статья 8.2 КоАП РФ, касающаяся нарушения правил обращения с отходами, она неприменима к ситуации с живыми птицами. Статья применяется, если человек выбрасывает мусор в неположенном месте.

Штраф возможен лишь в случае нарушения санитарных норм, когда из-за скопления птиц появляется помет или мусор. Тогда вступает в силу статья 6.3 КоАП РФ: для граждан — до 500 рублей, для юридических лиц — до 20 тысяч рублей. В некоторых регионах есть местные запреты на загрязнение территорий, но штрафы там тоже небольшие, резюмировал общественник.