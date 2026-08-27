Британец нашел в стене письма рабочих 1955 года

Житель Великобритании Брендон Суоллоу обнаружил во время ремонта тайник с письмами рабочих, датированными 1 марта 1955 года. О находке сообщило издание Jam Press .

Мужчина прожил в доме 13 лет, а затем решил убрать старый шкаф и заметил за ним скрытую нишу. Внутри лежал пыльный сверток с посланиями электрика Гордона Хоппера и его 18-летнего помощника Брайана Макдейда.

Хоппер рассказал о зарплате, погоде, службе в армии и политической обстановке того времени. Макдейд указал возраст и название компании Thompsons of Hull, где работал.

Суоллоу решил найти сведения об авторах или их родственниках. Он также захотел создать собственную капсулу времени: добавить к старым письмам послание о современной жизни и снова спрятать сверток в стене.

Ранее на одном из пляжей Ирландии женщина обнаружила послание в бутылке, которое отправили 13 лет назад.