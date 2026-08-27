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    Британец нашел в стене письма рабочих 1955 года

    Фото: РИА «Новости»

    Житель Великобритании Брендон Суоллоу обнаружил во время ремонта тайник с письмами рабочих, датированными 1 марта 1955 года. О находке сообщило издание Jam Press.

    Мужчина прожил в доме 13 лет, а затем решил убрать старый шкаф и заметил за ним скрытую нишу. Внутри лежал пыльный сверток с посланиями электрика Гордона Хоппера и его 18-летнего помощника Брайана Макдейда.

    Хоппер рассказал о зарплате, погоде, службе в армии и политической обстановке того времени. Макдейд указал возраст и название компании Thompsons of Hull, где работал.

    Суоллоу решил найти сведения об авторах или их родственниках. Он также захотел создать собственную капсулу времени: добавить к старым письмам послание о современной жизни и снова спрятать сверток в стене.

    Ранее на одном из пляжей Ирландии женщина обнаружила послание в бутылке, которое отправили 13 лет назад.