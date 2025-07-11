Женщина на пляже в Ирландии нашла отправленное 13 лет назад послание в бутылке

На ирландский пляж вынесло бутылку с посланием, которое отправили 13 лет назад. Об этом сообщило издание UPI. .

Кейт Гэй гуляла по Динглскому полуострову и вдруг заметила в песке бутылку вина с запиской. Она подняла находку и принесла на встречу Creative Ireland Neart na Macharaí — организации, борющейся с изменением климата, где она участвует.

Внутри бутылки было послание от Брэда и Аниты. Они побывали на канадском острове Белл-Айленд 12 сентября 2012 года и бросили бутылку в воду. Чтобы достичь ирландского пляжа, она пересекла Атлантический океан. В письме пара описала свою поездку на остров.

В письме был указан номер телефона. Члены организации позвонили, но никто не ответил. Тогда они разместили фотографии бутылки в социальных сетях и через час нашли Анита. Она рассказала, что вышла замуж за Брэда в 2016 году. Пара до сих пор вместе.

Ранее во Флориде выловили дрейфовавшую восемь лет бутылку с посланием. Ее обнаружила девочка из штата Мичиган на побережье острова Анна-Мария. В бутылке лежала записка с пожеланиями счастья и номером телефона. Мать девочки написала автору послания СМС и получила ответ от 21-летней девушки с гавайского острова Оаху.