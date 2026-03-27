Большинство россиян поверили в существование сверхъестественных сил

Большинство россиян верят в существование сверхъестественных сил, а многие из них хотя бы раз обращались к мистическим практикам. Об этом сообщил ВЦИОМ по итогам опроса.

По данным центра, 81% участников опроса не исключили существование сверхъестественного. При этом две трети респондентов (66%) заявили, что верят в святых и считают, что те могут помогать людям в опасные моменты.

Половина опрошенных допустила существование домового. Еще 48% респондентов сообщили, что верят в богов, которые защищают детей и животных. Реже всего участники исследования называли русалок — в них поверили всего 22% россиян.

Почти единодушной оказалась позиция по поводу свободы убеждений. Личным делом каждого веру назвали 96% участников опроса.

Исследование также показало высокий интерес к разным мистическим практикам. Социологи отметили, что 85% россиян хотя бы раз прибегали к таким ритуалам. Чаще всего респонденты ездили к источникам с целебной водой, читали гороскопы или обращались к астрологам, а также пробовали гадания.

