Опрос KP.RU показал, что 89% россиян не подают деньги на улицах

Большинство жителей России считают, что попрошайничество — это не проявление нужды, а способ заработка. Результаты опроса, проведенного сайтом KP.RU , показали, что 89% респондентов не подают деньги на улицах.

Участники опроса отмечают, что многие попрошайки — это аферисты, которые зарабатывают больше, чем люди, имеющие постоянную работу. Респонденты убеждены, что каждый может найти возможность заработать на самое необходимое.

«Это не попрошайки, а аферисты. Организованный бизнес по разводу на бабки», — отмечает одна из участниц опроса.

Некоторые участники опроса рассказали, что предпочитают переводить деньги в благотворительные фонды, а не давать их попрошайкам. Другие отметили, что подают милостыню, так как им жалко людей, просящих деньги на улице.

Лишь 8% опрошенных признались, что подают милостыню. Они считают, что всегда нужно быть готовым помочь человеку в беде. Оставшиеся 3% респондентов выбрали вариант «другое», заявив, что их поведение зависит от ситуации.

Опрос проводился среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. В исследовании приняли участие 1,7 тысячи человек.