Астронавт НАСА Анил Менон сфотографировал восход и закат Луны прямо из космоса. Он опубликовал снимок в соцсети Instagram*.

Фото запечатлело одно из ожидаемых астрономических событий — суперлуние, когда спутник находился в ближайшей к нашей планете точке своей эллиптической орбиты.

В ночь на 25 ноября лунный диск выглядел крупнее и ярче обычного. Суперлуние совпало с бобровой луной — периодом, когда идет подготовка бобров к зиме.

Астрологи считают, что в это время необходимо активно завершать дела, наводить порядок в голове и жизни, заботиться о доме и близких. Также людям советуют быть осторожнее со словами, избегать конфликтов, не цепляться за старые убеждения и не принимать решения на пике эмоций.