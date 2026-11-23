23 ноября 2026 17:30 Бобровая луна совпадает с суперлунием. Что ждет каждый знак 24 ноября Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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В 2026 году Бобровая луна 24 ноября совпадет с суперлунием. Что это за явление, его значение с точки зрения астрологии и чего стоит избегать в это время — в материале 360.ru.

Что такое Бобровая луна Бобровая луна — традиционное название ноябрьского полнолуния, этимология которого связана с подготовкой бобров к зиме. В 2026 году оно наступит 24 ноября. В астрологической трактовке время ассоциируют с активным завершением дел, наведением порядка в голове и жизни, заботой о доме и близких. Что такое суперлуние Суперлуние — явление, когда полнолуние совпадает с перигеем, то есть моментом наибольшего сближения Луны и Земли на эллиптической орбите. По этой причине Луна в этот период кажется крупнее обычного. Как Бобровая луна в ноябре 2026 года повлияет на людей Во вторник, 24 ноября, в 17:53 по московскому времени наступит полнолуние в Близнецах. Его главная особенность — соединение Луны с Ураном. Это усилит энергию полнолуния и сделает ее особенно непредсказуемой, рассказал 360.ru профессиональный таролог и астролог Борис Зак.

Фото: РИА «Новости»

«Близнецы отвечают за мышление, речь и контакты. В этот день ораторские способности и скорость ума заметно повысятся. А соединение с Ураном добавит нестандартности: многие смогут найти неожиданный подход к решению актуальных проблем», — отметил эксперт. Луна и Уран в этот день образуют аспекты с Нептуном и Плутоном. Если в это время придут новости, то они трансформируют привычный порядок вещей. Уран больше связан с новыми технологиями, так что возможны технологические прорывы. На личном уровне такое положение планет может кардинально изменить планы людей. Многих ожидает трансформация, но она приведет к большей свободе и независимости. Что можно и нужно делать в полнолуние Записывать все идеи и инсайты. Они будут приходить быстро и так же быстро исчезать. Лучше записывать все, даже самое странное — потом это идея может оказаться наиболее жизнеспособной;

Завершать начатое. Полнолуние — это точка кульминации лунного цикла. Все, что можно сделать для реализации поставленных в начале месяца целей, человек уже сделал. Далее наступит время анализа и отказа от лишнего;

Говорить честно, если что-то нужно сказать, но следует быть готовым к непредсказуемой реакцией собеседника.

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Чего стоит избегать: не действовать в спешке. Уран подталкивает к резким действиям, но импульсивные решения, принятые на пике эмоций, могут быть разрушительными. Лучше дать себе паузу, чтобы «переварить» новую информацию;

не цепляться за старые убеждения. Если факты изменились, не нужно подгонять их под привычную картину мира. Гибкость будет важнее упрямства;

следует быть осторожнее со словами. Вся неделя делает людей острыми на язык и провоцирует конфликты. Что ждет в Бобровую луну каждый знак зодиака С гороскопом на 24 ноября 360.ru помог Борис Зак. Овен Полнолуние поднимет темы общения, информации, контактов. Представителей знака ждут внезапные новости от родственников или друзей. Могут посетить неожиданные идеи для обучения. Возможны резкие разговоры, которые прояснят старые вопросы. Это хорошее время, чтобы озвучить свои мысли тем, кто их должен услышать. Телец Полнолуние затронет темы денег и самооценки. Уран может принести неожиданные финансовые новости или осознание, что Тельцы не туда вкладывали силы. Также это хорошее время для вложений в криптовалюты и цифровые активы. Но не стоит вкладывать деньги на эмоциях — лучше сначала просчитать все риски.

Фото: РИА «Новости»

Близнецы Полнолуние проходит под знаком Близнецов. Оно затронет тему личности, тела и самоощущения. Уран в соединении с Луной поставит вопрос: «Туда ли я двигаюсь по жизни?» Возможны резкие изменения в планах. Это полнолуние несет освобождение и откроет новые возможности. Рак Полнолуние активирует темы тайн, уединения и снов. Всплывут старые страхи и незавершенные сценарии в делах и отношениях. Возможны неожиданные инсайты, которые придут через сны. Зак посоветовал использовать это время, чтобы отпустить то, что носилось в себе годами. Лев Полнолуние заденет темы отношений с друзьями, единомышленниками и планов на будущее. Уран с Нептуном и Плутоном может резко трансформировать круг общения Львов. Кто-то обязательно уйдет из жизни, а кто-то новый появится. Это шанс освободиться от чужих ожиданий и выбрать тех, кто действительно на одной волне с представителями знака. Дева Полнолуние затронет темы карьеры и репутации. Уран может принести неожиданные новости на работе, внезапные перемены в статусе или осознание, что Девы находятся в слишком зажатых рамках. Хорошее время, чтобы избавиться от чужих ожиданий и заявить об амбициях. Но если представители знака решатся сменить работу, лучше перед этим взять пару дней «на подумать», рекомендовал астролог.

Фото: Медиасток.рф

Весы Это полнолуние расширит горизонты мышления, может изменить мировоззрение и повысить стремление к дальним путешествиям. Весов посетит внезапное желание сменить обстановку, уехать, начать учиться чему-то новому. Возможны неожиданные новости из-за границы или от учителей. Скорпион Для Скорпионов полнолуние может стать самым трансформирующим. Оно поднимет тему долгов и совместных финансов. Уран может показать то, что было скрыто. Если есть возможность закрыть долги, лучше сделать это, посоветовал Зак. Если представители знака чувствуют финансовые блоки — самое время начать прорабатывать их. Стрелец Полнолуние затронет темы личного и делового партнерства. Уран покажет то, что было скрыто в отношениях: недоговоренности, неравенство, потерю себя в паре. Оно даст шанс пересмотреть отношения и переписать в них правила. Стоит быть готовым к неожиданным разговорам.

Фото: Медиасток.рф