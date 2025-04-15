Священник Волков предостерег от посещения могил близких на Пасху

Празднование Пасхи и посещение могил близких лучше не совмещать. Об этом в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» напомнил иерей Александр Волков — руководитель информационной службы Московской городской епархии.

По словам священника, Страстная седмица и сам праздник посвящены исключительно Богу и воспоминанию о жертве Христа. Поминать умерших традиционно начинают спустя неделю после Пасхи, на Радоницу.

«Когда нужно — мы приходим в храм и прославляем Спасителя, а потом уже посещаем кладбища. Заменять одно другим ни в коем случае не нужно, это неправильно», — отметил священнослужитель.

В 2025 году Пасха приходится на 20 апреля, а Радоница — на 29 апреля. Верующие должны разумно планировать свое время, подчеркнув важность соблюдения установленных церковью традиций.