Проживающая в США россиянка пробралась на борт самолета, вылетевшего из Нью-Йорка в Милан. При этом у нее не было ни документов, ни билета, сообщила газета Corriere della Sera .

В аэропорту Ньюарк Либерти ей удалось каким-то образом пройти службу безопасности и досмотр, чтобы попасть рейс United Airlines. Любительницу бесплатных полетов экипаж заметил только во время полета над Атлантикой. Экипаж решил продолжить путь к месту назначения.

Проскользнувшая на борт женщина пряталась в туалете, где ее обнаружила стюардесса. После этого она вышла и начала ходить по салону, заявляя, что ее якобы зовут Эми Хадсон. Проживающей в США россиянке просто захотелось отдохнуть в Италии, причем «зайцем» она уже летала в 2024 году, но только в Париж.

Пилоты сообщили в аэропорт Милана, что на борту «заяц». После приземления россиянку задержали, а в Нью-Йорк она вернулась уже с электронным браслетом. Она попыталась его снять и сбежать на автобусе в Канаду, но ее остановили в Буффало.

